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https://ria.ru/20200215/1564815509.html
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
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РИА Новости

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

12:16 15.02.2020 (обновлено: 14:08 15.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что летом прошлого года получили от Нидерландов запрос о правовой помощи в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Из этих документов стало ясно, что Совместная следственная группа (JIT) подозревает в причастности к этому делу трех россиян.
"Наши граждане не могут быть выданы другому государству. Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее закону", — говорится в сообщении прокуратуры.
Поэтому российское ведомство официально обратилось в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой передать ему соответствующие материалы, но в конце декабря получило отказ.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
29 января, 13:01
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
"Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", — заявляет Генпрокуратура.
В сообщении подчеркивается, что "полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных вне зависимости от их гражданской принадлежности".

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
3 февраля, 20:27
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Расследование ведет Совместная следственная группа, Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Суд по делу MH17 должен начаться в Нидерландах в марте.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
12 декабря 2019, 16:38Сказано в эфире
"Инквизиционный процесс". Эксперт о претензии Нидерландов к РФ по MH17В Москве вызвали недоумение претензии Нидерландов к России по делу о крушении MH17. В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта высказал свой взгляд на ситуацию.
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MH17. РасследованиеГенеральная прокуратура РФНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да уже все нормальные люди поняли, что это "расследование" чистейшей воды русофобский фарс! Были бы реальные доказательства, уже бы на всех углах трезвонили и "секретные" снимки спутников показывали. А так даже сотрудничать отказываются, только "голые" обвинения и ссылки на соцсети.
15 февраля, 13:01
Супер Марио
213201316171
Кто бы сомневался! Правду узнают только наши внуки, как обычно. Когда рассекретят жутко секретные снимки американских спутников.
15 февраля, 12:25
Von Stirliz
146160229
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