В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

В Генпрокуратуре пояснили, что летом прошлого года получили от Нидерландов запрос о правовой помощи в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Из этих документов стало ясно, что Совместная следственная группа (JIT) подозревает в причастности к этому делу трех россиян.

"Наши граждане не могут быть выданы другому государству. Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее закону", — говорится в сообщении прокуратуры.

Поэтому российское ведомство официально обратилось в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой передать ему соответствующие материалы, но в конце декабря получило отказ.

"Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", — заявляет Генпрокуратура.

В сообщении подчеркивается, что "полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных вне зависимости от их гражданской принадлежности".

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование ведет Совместная следственная группа, Россия в нем не участвует. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

Суд по делу MH17 должен начаться в Нидерландах в марте.

Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.