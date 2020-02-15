Зариф прокомментировал решение сената США по "иранской" резолюции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Решение американского сената, одобрившего резолюцию по ограничению полномочий президента Решение американского сената, одобрившего резолюцию по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном , показывает, что конгрессмены устали от политики авантюризма, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф

"Я уверен, что он (Трамп - ред.) наложит вето (на нее – ред.), но это свидетельствует о том, что даже сенат, который контролируют республиканцы, устал от политики авантюризма, устал от принятия решений, основанных на неверных расчетах, основанных, по сути, на иллюзиях", - сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.

Глава иранского МИД подчеркнул, что не хочет вмешиваться во внутренние дела США, но, по его мнению "очевидно, что люди считают, что Трамп делает стратегические ошибки в расчетах".

На этой неделе сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа на ведение военных действий с Ираном. Документ, внесенный в сенат демократом Тимом Кейном, обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана" до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции делает только конгресс. При этом в резолюции указывается, что она не должна быть истолкована, как "препятствие Соединенным Штатам защитить себя от неминуемого нападения". Особо отмечается, что президент несет "конституционную ответственность за принятие мер по защите США, их территорий, владений, граждан, военнослужащих и дипломатов от нападения".

Документ одобрен сенатом в форме "совместной резолюции" (joint resolution), которая равнозначна закону, проходит те же процедуры принятия и требует одобрения президентом. Слово "совместная" означает, что документ должен получить одобрение обеих палат конгресса.