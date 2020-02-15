В Башкирии два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

УФА, 15 фев - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро, среди которых один ребёнок, получили травмы при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 11.00 (9.00 мск) на 1511 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, столкнулись Renault Duster под управлением 59-летнего уфимца и встречный Chevrolet Niva, за рулём которого находился 70-летний мужчина.
"В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также в аварии пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребёнок. Известно, что он находился в детском удерживающем устройстве. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.