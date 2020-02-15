В Башкирии два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

"В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также в аварии пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребёнок. Известно, что он находился в детском удерживающем устройстве. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.