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Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН
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РИА Новости

Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН

11:59 15.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
КАИР, 15 фев - РИА Новости. Египет высказался за предоставление Африканскому континенту двух мест в постоянном составе СБ ООН после его предполагаемого реформирования, говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе египетского МИД.
"На открытии переговоров о реформировании и расширении Совета безопасности в рамках нынешней сессии ООН постоянный представитель АРЕ при ООН Мухаммад Идрис заявил о том, что Египет намерен добиваться реализации африканской позиции…, предусматривающей несколько требований, включая предоставление Африканскому континенту двух мест постоянных членов в расширенном составе Совбеза, обладающих полными правами, в том числе правом вето", - говорится в пресс-релизе.
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Эта позиция озвучена в ООН по итогам решений очередного 33-го саммита Африканского союза, прошедшего в эфиопской столице Аддис-Абебе в феврале под председательством Египта.
Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены, обладающие правом вето: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Десять остальных членов СБ избираются на два года.
Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов.
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Совет Безопасности ООНАфрикаООНЕгипетВ мире
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