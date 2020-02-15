Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН

"На открытии переговоров о реформировании и расширении Совета безопасности в рамках нынешней сессии ООН постоянный представитель АРЕ при ООН Мухаммад Идрис заявил о том, что Египет намерен добиваться реализации африканской позиции…, предусматривающей несколько требований, включая предоставление Африканскому континенту двух мест постоянных членов в расширенном составе Совбеза, обладающих полными правами, в том числе правом вето", - говорится в пресс-релизе.
27 ноября 2019, 08:00Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН
Эта позиция озвучена в ООН по итогам решений очередного 33-го саммита Африканского союза, прошедшего в эфиопской столице Аддис-Абебе в феврале под председательством Египта.
Совет безопасности ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены, обладающие правом вето: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Десять остальных членов СБ избираются на два года.
Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов.