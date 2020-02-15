Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН

"На открытии переговоров о реформировании и расширении Совета безопасности в рамках нынешней сессии ООН постоянный представитель АРЕ при ООН Мухаммад Идрис заявил о том, что Египет намерен добиваться реализации африканской позиции…, предусматривающей несколько требований, включая предоставление Африканскому континенту двух мест постоянных членов в расширенном составе Совбеза, обладающих полными правами, в том числе правом вето", - говорится в пресс-релизе.