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Новый проект программы "Доступная среда" представят до 15 мая
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РИА Новости

Новый проект программы "Доступная среда" представят до 15 мая

11:58 15.02.2020 (обновлено: 14:14 15.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ поручило Минтруду предоставить к 15 мая 2020 года новый проект государственной программы "Доступная среда" до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
"Минтруду России представить до 15 мая 2020 года в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект государственной программы РФ "Доступная среда" до 2025 года", - говорится в сообщении.
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Правительство также поручило Минтруду РФ представить до 30 октября 2020 года предложения по включению с 2021 года в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов России в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обязательных требований к региональным планам мероприятий по созданию системы долговременного ухода.
Главе Минтруда Антону Котякову и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, согласно сообщению, поручено проработать варианты информирования населения об основных итогах реализации госпрограммы "Доступная среда" на федеральном и региональном уровнях и о результатах доложить в правительство до 21 февраля 2020 года. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко соответствующие предложения поручено представить премьеру Михаилу Мишустину.
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Кроме того, Минкомсвязи совместно с Минтрудом, Минздравом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено дополнительно проработать вопрос установления или подтверждения инвалидности без личного участия гражданина и соответствующие предложения до 20 марта 2020 года представить в правительство России. Вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко о результатах доложить Михаилу Мишустину.
Добавляется, что правительство на заседании одобрило проект ФЗ о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, распорядившись внести его в Госдуму.
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Антон КотяковДмитрий Чернышенкодоступная средаМаксут ШадаевМихаил МишустинМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
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