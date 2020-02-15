Новый проект программы "Доступная среда" представят до 15 мая

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ поручило Правительство РФ поручило Минтруду предоставить к 15 мая 2020 года новый проект государственной программы "Доступная среда" до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

"Минтруду России представить до 15 мая 2020 года в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект государственной программы РФ "Доступная среда" до 2025 года", - говорится в сообщении.

Правительство также поручило Минтруду РФ представить до 30 октября 2020 года предложения по включению с 2021 года в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов России в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обязательных требований к региональным планам мероприятий по созданию системы долговременного ухода.

Главе Минтруда Антону Котякову и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, согласно сообщению, поручено проработать варианты информирования населения об основных итогах реализации госпрограммы "Доступная среда" на федеральном и региональном уровнях и о результатах доложить в правительство до 21 февраля 2020 года. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко соответствующие предложения поручено представить премьеру Михаилу Мишустину.

Кроме того, Минкомсвязи совместно с Минтрудом, Минздравом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено дополнительно проработать вопрос установления или подтверждения инвалидности без личного участия гражданина и соответствующие предложения до 20 марта 2020 года представить в правительство России. Вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко о результатах доложить Михаилу Мишустину.