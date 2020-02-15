Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными

Помпео считает, что свободные, по его оценке, государства всегда успешнее. "Поэтому люди стремятся учиться в Кембридже, а не в Каракасе, поэтому они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге", - полагает он.