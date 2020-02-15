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Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
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РИА Новости

Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными

11:44 15.02.2020 (обновлено: 12:10 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я счастлив сообщить, что смерть НАТО сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе", - заявил он.
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3 декабря 2019, 08:00
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Помпео считает, что свободные, по его оценке, государства всегда успешнее. "Поэтому люди стремятся учиться в Кембридже, а не в Каракасе, поэтому они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге", - полагает он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами.
Пациент скорее мертв
3 декабря 2019, 16:23
Пациент скорее мертв
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Мюнхенская конференция по безопасностиМайк ПомпеоНАТОСШАВ мире
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