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Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
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РИА Новости

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

11:41 15.02.2020
512356
© Фото : The Chinese disease prevention authorityИзображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
© Фото : The Chinese disease prevention authority
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства науки и техники КНР, являются летучие мыши.
"С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса ", - заявил глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.
Австралийская черная летучая лисица является резервуаром вируса Хендра, который может передаваться лошадям, а иногда и людям
11 февраля, 18:22РИА Наука
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 29
Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Когда смотришь видео, как китаец ест живими мышей, макая их в масло и хрустя зубами. Понимаешь, что многие вирусы еще впереди. А короновирус всего лишь кара за съеденное дикое животное
15 февраля, 12:06
Ю.Юрий .
1821014112
А почему китайские товарищи не рассматривают более вероятные версии, такие как случайное или намеренное распространение из лаборатории высшего уровня биологической угрозы, на территории Уханьского института вирусологии, - или это биологическая диверсия известной страны из-за океана, специально проведённая на территории города, где располагается этот институт, чтобы гарантированно подстраховаться, в случае чего озвучивая первую из вышеуказанных версий, обвиняя в халатности сотрудников лаборатории, якобы не соблюдавших в должной мере нормы безопасности в работе или хранении штаммов биологического оружия?
15 февраля, 13:32
Leonid
138332019
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