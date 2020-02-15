Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

"С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса ", - заявил глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.