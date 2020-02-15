В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих

Утром 14 февраля в отдел полиции по Кстовскому району поступили два сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе 2 микрорайона и улицы 40 лет Октября ранил предметом, похожим на нож, двух прохожих. Оба пострадавших мужчины были доставлены в ЦРБ, один из них после оказания медицинской помощи отпущен.