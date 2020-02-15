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В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
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РИА Новости

В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих

11:37 15.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на прохожих в городе Кстово Нижегородской области, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром 14 февраля в отдел полиции по Кстовскому району поступили два сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе 2 микрорайона и улицы 40 лет Октября ранил предметом, похожим на нож, двух прохожих. Оба пострадавших мужчины были доставлены в ЦРБ, один из них после оказания медицинской помощи отпущен.
Сотрудник полиции
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По горячим следам сотрудники районного отдела полиции установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.
"Во время задержания мужчина находился по месту своего жительства, однако открыть дверь в квартиру отказался и вел себя агрессивно. Полицейские вскрыли квартиру и доставили мужчину в районный отдел полиции. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Мужчина помещён в специальное помещение для задержанных в ОМВД России по Кстовскому району.
"Правовая квалификация действий задержанного в части нанесения телесных повреждений двоим прохожим будет дана после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Нижегородской области.
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