В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека

Министр здравоохранения Малайзии Ахмад Дзулкефли отметил, что заразились два уроженца Китая – мужчина и женщина. Двадцатым по счету заболевшим оказался 27-летний бизнесмен из китайского города Гуанчжоу. Накануне медики выявили у него симптомы заболевания, после чего поместили его в больничную палату на карантин. Результаты анализов подтвердили у него заражение коронавирусом.