В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека

Министр здравоохранения Малайзии Ахмад Дзулкефли отметил, что заразились два уроженца Китая – мужчина и женщина. Двадцатым по счету заболевшим оказался 27-летний бизнесмен из китайского города Гуанчжоу. Накануне медики выявили у него симптомы заболевания, после чего поместили его в больничную палату на карантин. Результаты анализов подтвердили у него заражение коронавирусом.
"По поводу 21 случая заражения – это женщина 32 лет, которая постоянно проживает в Малайзии, но посещала в Китай с 22 по 30 января. Заражение коронавирусом COVID-19 у нее было подтверждено сегодня утром", - добавил глава малайзийского минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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