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В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
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РИА Новости

В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека

11:34 15.02.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengПассажирки в масках в международном аэропорту Куала-Лумпур в Сепанге, Малайзия
Пассажирки в масках в международном аэропорту Куала-Лумпур в Сепанге, Малайзия
© REUTERS / Lim Huey Teng
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Еще два случая заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Малайзии, общее число заболевших достигло 21, сообщает местное агентство Бернама со ссылкой на главу минздрава.
Министр здравоохранения Малайзии Ахмад Дзулкефли отметил, что заразились два уроженца Китая – мужчина и женщина. Двадцатым по счету заболевшим оказался 27-летний бизнесмен из китайского города Гуанчжоу. Накануне медики выявили у него симптомы заболевания, после чего поместили его в больничную палату на карантин. Результаты анализов подтвердили у него заражение коронавирусом.
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"По поводу 21 случая заражения – это женщина 32 лет, которая постоянно проживает в Малайзии, но посещала в Китай с 22 по 30 января. Заражение коронавирусом COVID-19 у нее было подтверждено сегодня утром", - добавил глава малайзийского минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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