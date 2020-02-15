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МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
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РИА Новости

МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России

11:26 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Афганский наркотрафик в ближайшей и долгосрочной перспективе останется угрозой для национальной безопасности России, считают в МВД РФ.
В опубликованном ведомством проекте Стратегии антинаркотической политики страны на ближайшие 10 лет среди угроз и вызовов национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе названо "сохранение высоких уровней наркокультивации и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, а также тенденция к производству на его территории других видов наркотиков, в том числе синтетических".
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09:29
В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
Кроме того, МВД обеспокоено попытками транснациональной преступности к расширению использования территорий РФ для транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их ввоза через государственную границу страны, расширение практики использования для контрабанды наркотиков международной почтовой связи и каналов экспресс-курьерских отправлений.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АфганистанРоссияБезопасность
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