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В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
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РИА Новости

В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков

11:12 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВ больничной палате
В больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
В больничной палате
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают в России от потребления наркотиков, следует из статистики МВД РФ.
"Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще значительно, и превышает 4,4 тысяч человек в год (2018 год – 4,45 тысяч человек, 2017 год – 4,83 тысяч человек, 2011 год – 3,75 тысячи человек)", - говорится в проекте Стратегии антинаркотической политики РФ до 2030 года, который МВД опубликовало для общественного обсуждения.
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