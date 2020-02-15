В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом

"Глава управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению Хэ Цинхуа заявил, что необходимо выполнить два аспекта. Во-первых, необходимо контролировать пассажиров, в это время строго запрещается людям с жаром, кашлем и симптомами болезнями ездить на транспортных средствах в путешествие. Во-вторых, строго и тщательно соблюдать требования железнодорожного транспорта, гражданской авиации и дорожного сообщения", - сообщило агентство в Weibo.