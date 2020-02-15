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В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
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РИА Новости

В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом

11:11 15.02.2020 (обновлено: 11:12 15.02.2020)
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© REUTERS / Aly SongКитай
Китай
© REUTERS / Aly Song
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Китая строго запретили людям с температурой и кашлем пользоваться транспортными средствами, сообщает агентство China News.

"Глава управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению Хэ Цинхуа заявил, что необходимо выполнить два аспекта. Во-первых, необходимо контролировать пассажиров, в это время строго запрещается людям с жаром, кашлем и симптомами болезнями ездить на транспортных средствах в путешествие. Во-вторых, строго и тщательно соблюдать требования железнодорожного транспорта, гражданской авиации и дорожного сообщения", - сообщило агентство в Weibo.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаWeiboВОЗКитайУханьВ мире
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