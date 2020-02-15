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В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
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РИА Новости

В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке

11:10 15.02.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunСотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. В Таиланде зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом, заразился медработник, лечивший больных в инфекционном отделении одной из больниц, сообщил журналистам в субботу генеральный директор департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Таиланда Суванначай Ваттханайингчаренчай.
Пресс-конференция главы департамента минздрава транслировалась в видеорежиме в аккаунте министерства в социальной сети Facebook.
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"Должен сообщить, что нами зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом 2019 года в Таиланде. Теперь заразившихся с начала китайской эпидемии в нашей стране 34 человека", - заявил Ваттханайингчаренчай.
"Заразившийся – медработник, принимавший участие в лечении больных в инфекционном отделении одной из государственных больниц Бангкока. Медики всегда рискуют в таких ситуациях больше, чем другие люди, потому что они находятся постоянно в непосредственном контакте с больными", - сказал он, добавив, что еще 24 медработника, контактировавшие с заразившимся коллегой, помещены в карантин.
"Ни у одного из них анализы не выявили коронавируса, однако им придется некоторое время находиться в карантине", - сказал глава департамента.
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Он также сообщил, что двое из числа больных, проходящих лечение от коронавируса в Таиланде, находятся в тяжелом состоянии.
"Одного из них пришлось подключить к аппаратуре искусственного жизнеобеспечения. Второй тяжелый больной нуждается только в дополнительном кислороде. Состояние обоих – близко к кризисному. Мы будем сообщать о развитии ситуации по мере изменений в их состоянии", - сказал Ваттханайингчаренчай.
"Есть хорошая новость: сегодня мы выписали из больницы еще одну выздоровевшую пациентку, это гражданка КНР в возрасте 52 лет, которая в ближайшее время вернется в Китай. Таким образом, у нас уже 14 выздоровевших из 34 зараженных за все время с начала эпидемии в КНР", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКитайТаиландВ мире
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