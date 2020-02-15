В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке

БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. В Таиланде зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом , заразился медработник, лечивший больных в инфекционном отделении одной из больниц, сообщил журналистам в субботу генеральный директор департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Таиланда Суванначай Ваттханайингчаренчай.

Пресс-конференция главы департамента минздрава транслировалась в видеорежиме в аккаунте министерства в социальной сети Facebook.

"Должен сообщить, что нами зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом 2019 года в Таиланде. Теперь заразившихся с начала китайской эпидемии в нашей стране 34 человека", - заявил Ваттханайингчаренчай.

"Заразившийся – медработник, принимавший участие в лечении больных в инфекционном отделении одной из государственных больниц Бангкока. Медики всегда рискуют в таких ситуациях больше, чем другие люди, потому что они находятся постоянно в непосредственном контакте с больными", - сказал он, добавив, что еще 24 медработника, контактировавшие с заразившимся коллегой, помещены в карантин.

"Ни у одного из них анализы не выявили коронавируса, однако им придется некоторое время находиться в карантине", - сказал глава департамента.

Он также сообщил, что двое из числа больных, проходящих лечение от коронавируса в Таиланде, находятся в тяжелом состоянии.

"Одного из них пришлось подключить к аппаратуре искусственного жизнеобеспечения. Второй тяжелый больной нуждается только в дополнительном кислороде. Состояние обоих – близко к кризисному. Мы будем сообщать о развитии ситуации по мере изменений в их состоянии", - сказал Ваттханайингчаренчай.