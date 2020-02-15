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В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
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РИА Новости

В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса

11:07 15.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Часть вакцин от коронавируса уже тестируются на животных, сообщил комитет здравоохранения КНР.
"Сейчас некоторые виды вакцин уже тестируются на животных", - заявил представитель комитета Чжан Синьминь, чье выступление транслировала газета People's Daily.
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Он добавил, что необходимо дать ученым время, чтобы они смогли разработать безопасную и эффективную вакцину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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