На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Энергоблок №4 Энергоблок №4 Ровенской АЭС на Украине отключен для проведения текущего планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции был подключен к сети после планового ремонта в пятницу.

"Пятнадцатого февраля 2020 в 00.01 (01.01 мск - ред.) в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта - 22 февраля 2020", - сообщается на сайте.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1800 МВт.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.