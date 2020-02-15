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На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
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РИА Новости

На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС

11:04 15.02.2020 (обновлено: 11:14 15.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Энергоблок №4 Ровенской АЭС на Украине отключен для проведения текущего планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции был подключен к сети после планового ремонта в пятницу.
"Пятнадцатого февраля 2020 в 00.01 (01.01 мск - ред.) в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта - 22 февраля 2020", - сообщается на сайте.
В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1800 МВт.
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Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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