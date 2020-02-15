На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса

БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Тридцать девятые ежегодные военные учения Cobra Gold, основными участниками которых являются подразделения войск и флотов Тридцать девятые ежегодные военные учения Cobra Gold, основными участниками которых являются подразделения войск и флотов Таиланда США , пройдут на территории и в территориальных водах Таиланда с соблюдением мер санитарной безопасности в условиях вероятности распространения эпидемии коронавируса , сообщает в субботу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на таиландское военное руководство.

"Во время учений будут предприняты все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья военнослужащих всех стран-участниц", - заявил в Бангкоке журналистам начальник главного штаба вооруженных сил Таиланда генерал Чалемпхон Сисават, слова которого цитирует газета.

В учениях, которые будут проходить с 25 февраля по 6 марта, примут участие около 8 тысяч военнослужащих из США, Таиланда, Сингапура, Японии, Южной Кореи, Индонезии и Малайзии. В конце прошлой недели стало известно, что Южная Корея сократила свой контингент участников учений с 400 до 30 человек в связи с опасностью распространения коронавируса.

В 2020 году в учениях, в которых будет более насыщенная практическая составляющая, чем обычно, будут впервые задействованы американские самолеты-истребители F-35, заявил в Бангкоке представитель посольства США, слова которого приводит газета. Всего в учениях с американской стороны примут участие 64 самолета ВМС и ВВС США, два военных корабля и 5,5 тысячи военнослужащих.

Учения Cobra Gold являются крупнейшими ежегодными учениями американских военных за пределами США и крупнейшими международными учениями в Юго-Восточной Азии.

В этом году, помимо сухопутных, морских и воздушных операций, в практический сегмент учений входят тренировки по ведению кибернетической войны.