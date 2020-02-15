Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T10:56+0300
https://ria.ru/20200215/1564813529.html
На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/84/1561118474_0:34:3078:1765_1036x0_80_0_0_d80586c4219028f1ce85f7a831d1150b.jpg
РИА Новости

На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса

10:56 15.02.2020
104
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. PiedraАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Американские военные во время учений. Архивное фото
БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Тридцать девятые ежегодные военные учения Cobra Gold, основными участниками которых являются подразделения войск и флотов Таиланда и США, пройдут на территории и в территориальных водах Таиланда с соблюдением мер санитарной безопасности в условиях вероятности распространения эпидемии коронавируса, сообщает в субботу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на таиландское военное руководство.
"Во время учений будут предприняты все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья военнослужащих всех стран-участниц", - заявил в Бангкоке журналистам начальник главного штаба вооруженных сил Таиланда генерал Чалемпхон Сисават, слова которого цитирует газета.
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Вчера, 11:07
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
В учениях, которые будут проходить с 25 февраля по 6 марта, примут участие около 8 тысяч военнослужащих из США, Таиланда, Сингапура, Японии, Южной Кореи, Индонезии и Малайзии. В конце прошлой недели стало известно, что Южная Корея сократила свой контингент участников учений с 400 до 30 человек в связи с опасностью распространения коронавируса.
В 2020 году в учениях, в которых будет более насыщенная практическая составляющая, чем обычно, будут впервые задействованы американские самолеты-истребители F-35, заявил в Бангкоке представитель посольства США, слова которого приводит газета. Всего в учениях с американской стороны примут участие 64 самолета ВМС и ВВС США, два военных корабля и 5,5 тысячи военнослужащих.
Автомобиль скорой помощи в Японии
10:25
В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
Учения Cobra Gold являются крупнейшими ежегодными учениями американских военных за пределами США и крупнейшими международными учениями в Юго-Восточной Азии.
В этом году, помимо сухопутных, морских и воздушных операций, в практический сегмент учений входят тренировки по ведению кибернетической войны.
В качестве участников подготовительной фазы учений и планирования в этом году выступают военнослужащие из Индии, Китая, Австралии, Бангладеш, Канады, Франции, Великобритании, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Филиппин и Фиджи, в качестве наблюдателей – военные из Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Брунея, Мьянмы, Пакистана, Израиля, Германии, Швеции и Швейцарии, сообщает издание.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
020000
Обсудить 0
СШАТаиландВ мире
Рекомендуем
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
На востоке Афганистана восемь человек погибли при авиаударе
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Японии
В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
Китай
В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
Сотрудник противопожарной службы
В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
Изображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул
США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае
Украинский военный
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Стакан с минеральной водой
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Каски рабочих
В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты
Полиция
МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния