Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"

США не против. Достроит ли "Академик Черский" "Северный поток-2"? Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки "Северного потока-2", вышло из Находки. О возможных помехах судну в достройке газопровода в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Солонников.