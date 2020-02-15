Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил RT, что оптимизм главы нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о том, что Россия сможет завершить проект "Северный поток — 2", символичный.
Он объяснил это тем, что Райнер демонстрирует позицию бизнеса в отношении газопровода. Фролов подчеркнул, что проект необходим и его завершат.
"Никто не сдался, никто не опустил руки, и все стараются перебить негатив, который старательно формируется вокруг проекта в той же Европе", — рассказал эксперт.
10 февраля, 11:02Сказано в эфиреСША не против. Достроит ли "Академик Черский" "Северный поток-2"?Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки "Северного потока-2", вышло из Находки. О возможных помехах судну в достройке газопровода в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Солонников.
Он также отметил, что США не проявляют никакой законотворческой активности, которая могла бы помешать реализовать "Северный поток — 2". Фролов отметил, что заявления о санкциях есть, однако они звучат "исключительно как угроза". Он считает, что подобные меры мало реализуемы. Кроме того, по мнению эксперта, никто не решится оформить подобные заявления в виде закона, так как это ударит по европейскому бизнесу. США, как отметил Фролов, не пойдут на такой шаг.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". От компаний, занимающихся прокладкой газопроводов, потребовали прекратить строительство проектов.
Александр Новак рассказал, что "Северный поток — 2" может достроить судно "Академик Черский", но для его подготовки потребуется некоторое время.
Позднее глава австрийской нефтегазовой компании Райнера Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Он рассказал, что для укладки труб необходимо найти подходящее судно.
13 января, 06:27В Австрии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"