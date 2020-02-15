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В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
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РИА Новости

В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса

10:53 15.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая в РФ, ни одного больного на территории России на сегодня нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая", - заявила Попова.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрированы.
В РФ были выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая. Они уже выписаны.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайРоссияОбщество
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