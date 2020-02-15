В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая в РФ, ни одного больного на территории России на сегодня нет, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая", - заявила Попова.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрированы.
В РФ были выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая. Они уже выписаны.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса