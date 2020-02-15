В Калужской области два человека погибли в ДТП с "Газелью"

БРЯНСК, 15 фев - РИА Новости. Двое взрослых погибли, пятилетний ребенок госпитализирован в результате ДТП с "Газелью" в Двое взрослых погибли, пятилетний ребенок госпитализирован в результате ДТП с "Газелью" в Калужской области , сообщает УМВД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 20.40 мск на 9 километре автодороги "Мосальск - Барятино - Киров" Мосальского района Калужской области.

По предварительной информации, водитель "Газели", двигаясь в направлении города Мосальск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Iran. После чего "Газель" совершила столкновение с автомобилем Hyundai Creta.

"В результате ДТП водитель и пассажир - женщина 1977 года рождения автомобиля Hyundai Creta погибли на месте. Пассажир Hyundai Creta - девочка 2015 года рождения доставлена в детскую областную больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.