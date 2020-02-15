Последнего итальянца из Уханя доставили на родину

РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Последний итальянец, находившийся в китайском городе Последний итальянец, находившийся в китайском городе Ухань , где в декабре произошла вспышка неизвестной пневмонии, в субботу утром был доставлен на самолете ВВС Италии на родину.

На военном аэродроме в Праттика-ди-Маре под Римом 17-летнего юношу по имени Никколо встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Группа из 56 итальянцев, находившихся в Ухане, была доставлена в Рим 3 февраля. Однако тогда Никколо не смог подняться на борт самолета, потому что в ходе осмотра у него была зафиксирована небольшая температура. Теперь молодой человек пройдет полное обследование в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

Представители итальянских властей все это время находились в постоянном контакте с юношей и добивались разрешения на его отправку на родину. Китайские власти некоторое время не давали согласия, мотивируя это большой загрузкой аэропорта Уханя.

В четверг 20 китайских туристов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус, выписали из института Lazzaro Spallanzani в Риме после двухнедельного карантина и отправлены на родину.

Совет министров Италии 31 января принял постановление на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Тогда же было решено прекратить авиационное сообщение с Китаем за исключением грузовых рейсов.