Последнего итальянца из Уханя доставили на родину

РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Последний итальянец, находившийся в китайском городе Ухань, где в декабре произошла вспышка неизвестной пневмонии, в субботу утром был доставлен на самолете ВВС Италии на родину.
На военном аэродроме в Праттика-ди-Маре под Римом 17-летнего юношу по имени Никколо встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Группа из 56 итальянцев, находившихся в Ухане, была доставлена в Рим 3 февраля. Однако тогда Никколо не смог подняться на борт самолета, потому что в ходе осмотра у него была зафиксирована небольшая температура. Теперь молодой человек пройдет полное обследование в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
Представители итальянских властей все это время находились в постоянном контакте с юношей и добивались разрешения на его отправку на родину. Китайские власти некоторое время не давали согласия, мотивируя это большой загрузкой аэропорта Уханя.
В четверг 20 китайских туристов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус, выписали из института Lazzaro Spallanzani в Риме после двухнедельного карантина и отправлены на родину.
31 января, 13:42В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Совет министров Италии 31 января принял постановление на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Тогда же было решено прекратить авиационное сообщение с Китаем за исключением грузовых рейсов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523.
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