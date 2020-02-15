В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате

Отмечается, что в субботу в 05.24 мск диспетчеру Сочинского ПСГ поступил вызов из пансионата "Бургас". Прибывшие пожарные установили, что проходит возгорание на площади 5 квадратных метров.

"Проведена эвакуация в количестве 100 человек... В 05.39 ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горели вещи. В тушении были задействованы четыре единиц техники и десять человек личного состава.