В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате

СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 100 человек из-за пожара в пансионате в Адлерском районе Сочи, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в субботу в 05.24 мск диспетчеру Сочинского ПСГ поступил вызов из пансионата "Бургас". Прибывшие пожарные установили, что проходит возгорание на площади 5 квадратных метров.
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"Проведена эвакуация в количестве 100 человек... В 05.39 ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горели вещи. В тушении были задействованы четыре единиц техники и десять человек личного состава.