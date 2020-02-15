В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила о нормах употребления воды.

В Роспотребнадзоре отметили, что в среднем потребление жидкости в день для взрослого человека составляет 2–4% от массы тела, а для ребенка — 10-15 % от массы тела, однако потребности в воде определяет множество факторов: температура воздуха, уровень физической активности, общее состояние здоровья, пол, возраст и т.д.

Основные источники воды для организма — питьевая, в том числе различные напитки, вода из твердой пищи, метаболическая вода, которая получается в результате окисления углеводов, жиров и белков.

Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.