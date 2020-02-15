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В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

10:47 15.02.2020 (обновлено: 10:51 15.02.2020)
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© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой
© Fotolia / bigfoot
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила о нормах употребления воды.
В Роспотребнадзоре отметили, что в среднем потребление жидкости в день для взрослого человека составляет 2–4% от массы тела, а для ребенка — 10-15 % от массы тела, однако потребности в воде определяет множество факторов: температура воздуха, уровень физической активности, общее состояние здоровья, пол, возраст и т.д.
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Основные источники воды для организма — питьевая, в том числе различные напитки, вода из твердой пищи, метаболическая вода, которая получается в результате окисления углеводов, жиров и белков.
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
Организму не хватает воды при недостаточном потреблении или чрезмерном выделении (потоотделение, рвота, диарея), также она теряется при голодании и диетах с ограниченным содержанием углеводов. Избыток объема жидкости возможен при почечной или сердечной недостаточности, при которых нарушается выведение натрия и воды.
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ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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