В Китае вылечили от коронавируса двухмесячного младенца, пишут СМИ

"Пятнадцатого февраля из народной больницы провинции Гуйчжоу выписали четырех пациентов, вылечившихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Среди них — младенец, которому всего 67 дней. Он был самым юным пациентом с коронавирусом в Гуйчжоу и самым юным выздоровевшим во всей стране", — сообщила газета в Weibo.

В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ дала название COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, в том числе два случая отмечены в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.