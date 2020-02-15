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В Китае вылечили от коронавируса двухмесячного младенца, пишут СМИ
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РИА Новости

В Китае вылечили от коронавируса двухмесячного младенца, пишут СМИ

10:38 15.02.2020 (обновлено: 11:08 15.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице в Китае
Врач в больнице в Китае
© REUTERS / China Daily
Врач в больнице в Китае
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Китае вылечили от коронавируса самого юного пациента — двухмесячного младенца, сообщает газета People's Daily.

"Пятнадцатого февраля из народной больницы провинции Гуйчжоу выписали четырех пациентов, вылечившихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Среди них — младенец, которому всего 67 дней. Он был самым юным пациентом с коронавирусом в Гуйчжоу и самым юным выздоровевшим во всей стране", — сообщила газета в Weibo.

В конце декабря китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ дала название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, в том числе два случая отмечены в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля прекратилось железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2620001
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Распространение нового коронавирусаГуйчжоуКитайВ мире
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