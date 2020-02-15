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2020-02-15T10:25+0300
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В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
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РИА Новости

В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом

10:25 15.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Автомобиль скорой помощи в Японии
Автомобиль скорой помощи в Японии
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Автомобиль скорой помощи в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией подозревают в больнице Saiseikai Arida в японской префектуре Вакаяма, сообщил губернатор префектуры.

"Возможно, заражение произошло в стенах больницы", - приводит слова губернатора Вакаяма Нисака Ёсинобу агентство Киодо.

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В четверг и пятницу были выявлены заражения новым типом коронавируса у врача и пациента больницы. В субботу стало известно, что заболел еще один врач, пациент из его отделения и его жена. Кроме того, выяснилось, что уже после того, как у него поднялась температура, он поехал на работу в другую префектуру.
По данным на вечер 14 февраля, в Японии было зафиксировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 218 – на круизном лайнере Diamond Princess.
Накануне правительство Японии разработало пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки - это прежде всего туристический и гостиничный бизнес – будет оказана помощь и предоставлены займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).
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Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1523 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 66,5 тысяч человек. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайЯпонияУханьВ мире
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