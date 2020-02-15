На востоке Афганистана восемь человек погибли при авиаударе

Губернатор провинции Аттаулла Хогьяни (Attaullah Khogyani) отметил, что удар произошел в деревне Карак в уезде Сурх Род (Surkh Rod) на севере провинции. При этом источники сообщили каналу, что убиты были местные жители, которые возвращались домой после совершения покупок на рынке.

Tolo News далее добавляет со ссылкой на заявление минобороны страны, что за последние сутки афганские военные произвели пять авиаударов, в том числе один в уезде Шерзад этой провинции. В результате этого удара им удалось ликвидировать шесть талибов, еще четверо боевиков получили ранения.