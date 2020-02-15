Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T10:18+0300
https://ria.ru/20200215/1564812709.html
В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_eb1a3b4ce0f557170d3db559f341f370.jpg
РИА Новости

В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта

10:14 15.02.2020 (обновлено: 10:18 15.02.2020)
1138
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 15 фев - РИА Новости. Восемь студентов в Тульской области доставлены в больницу после конфликта с сотрудниками общежития, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
По его словам, конфликт произошел в пятницу около 23.00 в общежитии Новомосковского филиала РХТУ имени Менделеева.
Сотрудник полиции
1 января, 18:03
Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
"Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины конфликта между студентами и сотрудниками института - электриком и сторожем", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за того, что сотрудники решили пораньше закрыть кухню на ночь, а студенты воспротивились этому.

"Речь не идёт о массовой драке, но в ходе конфликта был распылен баллончик, в результате чего 8 студентов были доставлены в больницу, а двое сотрудников в полицию", - сказал Ярцев

По его словам, никакой угрозы жизни нет. Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у участников конфликта было оружие.
"Ни о холодном, ни об огнестрельном оружии речи не идёт", - добавил собеседник агентства.
184500
Обсудить 1
Тульская областьПроисшествия
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Эйфелева башня в Париже
Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов
Стакан с минеральной водой
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Сотрудник противопожарной службы
В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния