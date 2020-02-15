В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта

БРЯНСК, 15 фев - РИА Новости. Восемь студентов в Восемь студентов в Тульской области доставлены в больницу после конфликта с сотрудниками общежития, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

По его словам, конфликт произошел в пятницу около 23.00 в общежитии Новомосковского филиала РХТУ имени Менделеева.

"Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины конфликта между студентами и сотрудниками института - электриком и сторожем", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за того, что сотрудники решили пораньше закрыть кухню на ночь, а студенты воспротивились этому.

"Речь не идёт о массовой драке, но в ходе конфликта был распылен баллончик, в результате чего 8 студентов были доставлены в больницу, а двое сотрудников в полицию", - сказал Ярцев

По его словам, никакой угрозы жизни нет. Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у участников конфликта было оружие.