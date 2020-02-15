Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T10:13+0300
https://ria.ru/20200215/1564812637.html
Пассажиропоток в Китае снизился почти вдвое из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156367/35/1563673572_0:231:3072:1959_1036x0_80_0_0_ef63fec7042322ef73f15cccd37aa997.jpg
РИА Новости

Пассажиропоток в Китае снизился почти вдвое из-за коронавируса

10:13 15.02.2020
234
© REUTERS / ALY SONGПассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
© REUTERS / ALY SONG
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Пассажирские перевозки на всех видах транспорта в Китае в сезон новогодних поездок "чуньюнь", который обычно считается самым загруженным периодом для транспортной системы страны, в этом году из-за коронавируса упали на 47,5%, сообщили в субботу в министерстве транспорта КНР.
Период новогодних каникул в Китае ежегодно сопровождается массовыми поездками как внутри страны, так и за границу. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь", который считается крупнейшим в мире миграционным явлением и длится 40 дней. В этом году "чуньюнь" начался 10 января.
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Вчера, 11:07
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
"Согласно статистическим данным, за период после наступления китайского нового года с 25 января по 14 февраля общий пассажиропоток по стране достиг 283 миллионов поездок, в день в среднем 13,48 миллиона поездок, что на 82,3% меньше аналогичного периода прошлого года", - заявил на пресс-конференции в воскресенье заместитель министра транспорта Лю Сяомин.
Он отметил, что до окончания "чуньюня" 2020 года осталось всего 3 дня, и с уверенностью можно сказать, что каких-то больших изменений в объеме пассажирских перевозок не ожидается.
При этом, отдельно в заявлении минтранса сообщается, что "в период с 10 января по 14 февраля (за 36 дней "чуньюня") было совершено 1,42 миллиарда поездок на железнодорожном, автомобильном, авиа- и водном пассажирском транспорте, что на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
10 февраля, 07:05
Посол рассказал о влиянии коронавируса на сферу общепита в КНР
Отдельно на железнодорожном транспорте жители Китая за 36 дней совершили 207 миллионов поездок, что на 43,0% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, 1,16 миллиарда поездок на автомобильном пассажирском транспорте (снижение на 48,2%), на водном пассажирском транспорте 16,7 миллиона поездок (снижение на 55,6%), на авиа – 37,6 миллиона поездок (снижение на 42,8%,).
В связи со вспышкой и распространением нового типа коронавируса и опасений, что массовые поездки усугубят ситуацию, власти Китая предприняли меры для сокращения передвижения потоков людей по стране. Управление гражданской авиации Китая и корпорация ChinaRailway объявили, что все желающие пассажиры могут без штрафов вернуть приобретенные ранее билеты.
Смартфон
10 февраля, 09:13
Появилось приложение для проверки контакта с зараженными коронавирусом
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
102200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Японии
В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
Врач в больнице в Китае
В Китае вылечили от коронавируса двухмесячного младенца, пишут СМИ
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
На востоке Афганистана восемь человек погибли при авиаударе
Изображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями
Китай
В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
Автомобили скорой медицинской помощи
В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта
Дмитрий Гусев на пробежке
В Сочи завершился первый полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Дезинфекция улицы в Пекине
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул
США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае
Стакан с минеральной водой
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния