США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Торговое представительство Торговое представительство США объявило о создании отдела двусторонней оценки и урегулирования споров, который, в том числе, будет наблюдать за тем, как Китай выполняет свои обязательства по первой части торгового соглашения.

"Этот отдел будет следить за выполнением Китаем его обязательств по первой части соглашения и будет отвечать за работу с соответствующим отделом в КНР для разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с вопросами реализации (соглашения)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства США. Создание отдела было предусмотрено первой частью соглашения, подписанной США и КНР в январе текущего года.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.