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США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке
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РИА Новости

США будут следить за выполнением КНР обязательств по торговой сделке

10:00 15.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonИзображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
Изображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
© AP Photo / Ahn Young-joon
Изображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Торговое представительство США объявило о создании отдела двусторонней оценки и урегулирования споров, который, в том числе, будет наблюдать за тем, как Китай выполняет свои обязательства по первой части торгового соглашения.
"Этот отдел будет следить за выполнением Китаем его обязательств по первой части соглашения и будет отвечать за работу с соответствующим отделом в КНР для разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с вопросами реализации (соглашения)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства США. Создание отдела было предусмотрено первой частью соглашения, подписанной США и КНР в январе текущего года.
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
10 февраля, 08:00
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
Китайские девушки держат флаги США
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торговая войнаОбострение отношений США и КитаяКитайСШАЭкономика
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