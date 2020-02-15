Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, повышающий штраф для осужденных, нарушивших порядок отбывания наказания, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", установив размер дисциплинарного штрафа, применяемого в качестве меры взыскания за нарушение осуждёнными установленного порядка отбывания наказания, от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект направлен на совершенствование системы и порядка применения дисциплинарного воздействия на осуждённых с учётом соразмерности взыскания дисциплинарному проступку. Повышение размера штрафа будет способствовать реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осуждённых, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, отмечается в сообщении.