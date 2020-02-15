Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", установив размер дисциплинарного штрафа, применяемого в качестве меры взыскания за нарушение осуждёнными установленного порядка отбывания наказания, от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.