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2020-02-15T09:58+0300
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Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных
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РИА Новости

Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных

09:58 15.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, повышающий штраф для осужденных, нарушивших порядок отбывания наказания, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", установив размер дисциплинарного штрафа, применяемого в качестве меры взыскания за нарушение осуждёнными установленного порядка отбывания наказания, от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Законопроект направлен на совершенствование системы и порядка применения дисциплинарного воздействия на осуждённых с учётом соразмерности взыскания дисциплинарному проступку. Повышение размера штрафа будет способствовать реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осуждённых, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, отмечается в сообщении.
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