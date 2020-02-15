ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

"Сотрудниками управления ФСБ пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения… Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве, отметив, что санкция данной статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Лабораторию в арендованном частном доме в Симферополе для производства наркотического средства организовали два 23 и 24-летних жителя города, наркотики, по данным правоохранителей распространялись на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края через так называемые "закладки", сообщили в ФСБ.

Сотрудники ведомства в ходе оперативных мероприятий в доме, где была организована лаборатория и на специальном складе в Белогорском районе обнаружили и изъяли более 16 килограммов наркотического средства и более 700 литров прекурсоров для его изготовления. В помещении обнаружено оборудование.