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2020-02-15T09:52+0300
https://ria.ru/20200215/1564812250.html
Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами
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РИА Новости

Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами

09:52 15.02.2020
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоБесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума") в Москве
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума) в Москве
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума") в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Законопроектом предлагается предусмотреть создание регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Предлагается предусмотреть обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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ЗдоровьеПравительство РФРоссияОбщество
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