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Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
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РИА Новости

Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

09:47 15.02.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев - РИА Новости. МИД Индии призывает Турцию не вмешиваться во внутренние дела своей страны и выработать правильное понимание фактов, включая серьезную угрозу терроризма.
"Индия отвергает все ссылки на Джамму и Кашмир, которые являются неотъемлемой и неотчуждаемой частью Индии. Мы призываем турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и выработать правильное понимание фактов, включая серьезную угрозу терроризма, исходящую из Пакистана в Индию и регион", - говорится в заявлении МИД Индии.
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В пятницу Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Пакистан. Выступая на заседании парламента Пакистана, турецкий лидер сравнил "борьбу" кашмирцев с борьбой своей страны в Первой мировой войне против иностранного господства. Глава Турции также заявил, что Анкара поддержит Пакистан в его усилиях по выходу из "серого списка" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая собирается на этой неделе в Париже.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Джамму и КашмирМИД ИндииТурцияВ мире
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