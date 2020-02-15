Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

"Индия отвергает все ссылки на Джамму и Кашмир, которые являются неотъемлемой и неотчуждаемой частью Индии. Мы призываем турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и выработать правильное понимание фактов, включая серьезную угрозу терроризма, исходящую из Пакистана в Индию и регион", - говорится в заявлении МИД Индии.
25 января, 16:07В Джамму и Кашмир ликвидировали двух террористов
В пятницу Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Пакистан. Выступая на заседании парламента Пакистана, турецкий лидер сравнил "борьбу" кашмирцев с борьбой своей страны в Первой мировой войне против иностранного господства. Глава Турции также заявил, что Анкара поддержит Пакистан в его усилиях по выходу из "серого списка" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая собирается на этой неделе в Париже.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.