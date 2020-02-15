Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев - РИА Новости. МИД Индии призывает Турцию не вмешиваться во внутренние дела своей страны и выработать правильное понимание фактов, включая серьезную угрозу терроризма.

"Индия отвергает все ссылки на Джамму и Кашмир, которые являются неотъемлемой и неотчуждаемой частью Индии. Мы призываем турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и выработать правильное понимание фактов, включая серьезную угрозу терроризма, исходящую из Пакистана в Индию и регион", - говорится в заявлении МИД Индии.

В пятницу Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Пакистан. Выступая на заседании парламента Пакистана, турецкий лидер сравнил "борьбу" кашмирцев с борьбой своей страны в Первой мировой войне против иностранного господства. Глава Турции также заявил, что Анкара поддержит Пакистан в его усилиях по выходу из "серого списка" группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая собирается на этой неделе в Париже.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.