Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T09:47+0300
https://ria.ru/20200215/1564812154.html
В России наркопреступления составляют около 10%
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В России наркопреступления составляют около 10%

09:47 15.02.2020
172
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в РФ оценивается примерно в 10%, следует из опубликованного МВД проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.
При этом отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
09:29
В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
"Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков…", - говорится в документе, где также указывается, что показатель "удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний" составляет порядка 10%.
Согласно этим данным, в 2017 и 2018 годах этот показатель составлял 10,1%.
Министерство внутренних дел опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. Документ был разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая стратегия страны. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
030102
Обсудить 1
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияБезопасность
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
Автомобили скорой медицинской помощи
В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта
Украинский военный
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Полицейский
МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума) в Москве
Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
МВД добивается блокировки счетов до суда в борьбе с наркооборотом
Дмитрий Гусев на пробежке
В Сочи завершился первый полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Сотрудник ФСБ России
ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму
Сотрудник противопожарной службы
В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Последнего итальянца из Уханя доставили на родину
Кадр из клипа ХЛЕБ – БАМБАЛЕЙЛА
Что послушать на этих выходных: новые песни и клипы о любви
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Возле здания Дома правительства РФ
Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для осужденных
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния