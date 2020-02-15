В России наркопреступления составляют около 10%

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в РФ оценивается примерно в 10%, следует из опубликованного Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в РФ оценивается примерно в 10%, следует из опубликованного МВД проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

При этом отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.

"Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков…", - говорится в документе, где также указывается, что показатель "удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний" составляет порядка 10%.

Согласно этим данным, в 2017 и 2018 годах этот показатель составлял 10,1%.