В России наркопреступления составляют около 10%

При этом отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.
"Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков…", - говорится в документе, где также указывается, что показатель "удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний" составляет порядка 10%.
Согласно этим данным, в 2017 и 2018 годах этот показатель составлял 10,1%.
Министерство внутренних дел опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. Документ был разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая стратегия страны. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.