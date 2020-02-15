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Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:40 15.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 85 единиц", - добавил представитель ведомства.
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