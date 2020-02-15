Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В пятницу в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.