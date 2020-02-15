США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае

"Сколько войн за последние десятилетия США развязали на Ближнем Востоке? Сколько ущерба это принесло? Сколько бед это принесло народам стран Ближнего Востока? И это все для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке? Подход США не только не способствует поддержанию стабильности и развития, но наоборот, погружает регион в бесконечные потрясения и нищету", — сказал он в интервью агентству Reuter, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.
Министр подчеркнул, что США "на самом деле лишь защищают собственные интересы, а не приносят пользу странам Ближнего Востока".
При этом Китай, отметил Ван И, прилагает все усилия, чтобы внести вклад в безопасность и стабильность на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями ООН и пожеланиями стран этого региона.
В пример глава МИД привел то, что Пекин направил в страны Ближнего Востока 1,8 тысячи миротворцев и уже более десяти лет обеспечивает безопасность судоходства в Аденском заливе. Помимо этого, Китай организовал форум по ближневосточной безопасности, на котором предложил оставить в прошлом менталитет холодной войны и сформировать общую, всеобъемлющую, устойчивую и основанную на сотрудничестве систему обеспечения безопасности.
"По моему мнению, установление взаимного доверия между странами и интеграция общих интересов на основе взаимовыгодного сотрудничества и является долгосрочной и надежной гарантией безопасности, а вовсе не сдерживание, основанное исключительно на военной мощи", — заключил министр.