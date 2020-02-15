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https://ria.ru/20200215/1564812035.html
США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае
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РИА Новости

США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае

09:36 15.02.2020 (обновлено: 11:00 15.02.2020)
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© AFP 2020 / US ARMYАмериканские военнослужащие в иракском городе Мосул
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул
© AFP 2020 / US ARMY
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул. Архивное фото
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Действия США на Ближнем Востоке направлены лишь на защиту собственных интересов, а не на обеспечение стабильности и безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Сколько войн за последние десятилетия США развязали на Ближнем Востоке? Сколько ущерба это принесло? Сколько бед это принесло народам стран Ближнего Востока? И это все для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке? Подход США не только не способствует поддержанию стабильности и развития, но наоборот, погружает регион в бесконечные потрясения и нищету", — сказал он в интервью агентству Reuter, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Вчера, 20:25
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Министр подчеркнул, что США "на самом деле лишь защищают собственные интересы, а не приносят пользу странам Ближнего Востока".
При этом Китай, отметил Ван И, прилагает все усилия, чтобы внести вклад в безопасность и стабильность на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями ООН и пожеланиями стран этого региона.
В пример глава МИД привел то, что Пекин направил в страны Ближнего Востока 1,8 тысячи миротворцев и уже более десяти лет обеспечивает безопасность судоходства в Аденском заливе. Помимо этого, Китай организовал форум по ближневосточной безопасности, на котором предложил оставить в прошлом менталитет холодной войны и сформировать общую, всеобъемлющую, устойчивую и основанную на сотрудничестве систему обеспечения безопасности.
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"По моему мнению, установление взаимного доверия между странами и интеграция общих интересов на основе взаимовыгодного сотрудничества и является долгосрочной и надежной гарантией безопасности, а вовсе не сдерживание, основанное исключительно на военной мощи", — заключил министр.

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Ближний ВостокВан И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
А чьи интересы США должны защищать? Китайские?
15 февраля, 10:27
sizif8
29100222
Не только на Ближнем Востоке США защищают только свои интересы. Во всем мире, где бы не появились войска США они защищают лишь интересы США. Америку интересуют лишь деньги и ресурсы. Все остальное для них это расходный материал. Америка ещё со времён 2-ой мировой взяла курс на исключительные права Америки на все ресурсы Земли. По их мнению владеть правами на использование ресурсов Земли должны именно США и никто более. Америка должна иметь исключительные права на распределение этих ресурсов, а все должны преклоняться перед исключительной нацией и как подаяние от исключительных получать ограниченное право на пользование этими ресурсами, ну и конечно же платить Америке за их использование.
15 февраля, 10:28
JonnJrCarter
25100325
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