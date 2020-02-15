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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:18 15.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
Вид Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 2 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, атмосферное давление повысится до 757 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние гребня антициклона. В такой ситуации в облаках будет много прояснений и обойдётся без осадков. Температура воздуха от 0 до плюс 2 по области от минус 2 до плюс 3", - сообщил Леус.
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Синоптик отметил, что температурный фон продолжит на 5-6 градусов превышать климатическую норму.
"Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - добавил метеоролог.
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