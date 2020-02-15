Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T09:21+0300
https://ria.ru/20200215/1564811594.html
Правительство одобрило госпрограмму "Доступная среда" до 2025 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/139076/22/1390762260_0:0:951:535_1036x0_80_0_0_bd2529adc7de538e8c83c36abee1b497.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило госпрограмму "Доступная среда" до 2025 года

09:16 15.02.2020 (обновлено: 09:21 15.02.2020)
197
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"Доступная среда. Пандус для инвалидных колясок
Доступная среда. Пандус для инвалидных колясок
© Фото : предоставлено РООИ "Перспектива"
Доступная среда. Пандус для инвалидных колясок. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на период 2021-2025 годов, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Минтрудом России с учетом принятого Президентом Российской Федерации решения о продлении госпрограммы "Доступная среда" подготовлены основные направления по дальнейшей ее реализации на 2021-2025 годы", - говорится в сообщении.
По словам главы министерства Антона Котякова, за последние годы ситуация с доступностью для инвалидов объектов значительно улучшилась. Сейчас для детей-инвалидов доступны 7,4 тысячи детских садов (18% от общего количества). При этом строительство новых детских садов осуществляется с учетом требований доступности. Количество школ, в которых обучаются дети-инвалиды, составляет 9,8 тысячи (22,8% от всех школ).
По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность обучения в детсадах и школах для 100% детей-инвалидов, уточняется в сообщении.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
09:05
Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов
100000
Обсудить 0
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
Вид Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Дети в МДЦ Артек
Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума) в Москве
Правительство одобрило проект об обеспечении бесплатными лекарствами
Полицейский
МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми
Сотрудник пожарной службы
В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
МВД добивается блокировки счетов до суда в борьбе с наркооборотом
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане 26 человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Стакан с минеральной водой
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Сотрудник противопожарной службы
В Сочи спасатели эвакуировали сто человек из-за пожара в пансионате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния