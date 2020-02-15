Правительство одобрило госпрограмму "Доступная среда" до 2025 года

"Правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Минтрудом России с учетом принятого Президентом Российской Федерации решения о продлении госпрограммы "Доступная среда" подготовлены основные направления по дальнейшей ее реализации на 2021-2025 годы", - говорится в сообщении.

По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность обучения в детсадах и школах для 100% детей-инвалидов, уточняется в сообщении.