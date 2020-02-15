В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая

"Помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России мы продолжаем работу в направлении международного сотрудничества с нашими партнерами из Китая. Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года. Вчера, 14 февраля, через Пограничный прошли три фуры, а сегодня, 15 февраля, уже 14 фур", – заявил Шестаков.