В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая

"В субботу, 15 февраля, через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей. Это первая значительная поставка овощей с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, благодаря работе региона и КНР удалось восстановить массовые поставки овощей на прилавки торговых сетей.
"Помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России мы продолжаем работу в направлении международного сотрудничества с нашими партнерами из Китая. Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года. Вчера, 14 февраля, через Пограничный прошли три фуры, а сегодня, 15 февраля, уже 14 фур", – заявил Шестаков.
Ранее стало известно, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но во вторник власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса