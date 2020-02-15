Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T09:12+0300
https://ria.ru/20200215/1564811545.html
В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/15/1562141504_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2b2c404d77101f9bd35bd08a45925234.jpg
РИА Новости

В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая

09:12 15.02.2020
1145
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Большую партию овощей доставили из Китая в Приморье, где отмечался дефицит этих товаров из-за временного закрытия границы, сообщает правительство региона.
"В субботу, 15 февраля, через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей. Это первая значительная поставка овощей с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже", - говорится в сообщении.
Овощи
Вчера, 11:05
В Благовещенске снизились цены на овощи после роста из-за коронавируса
По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, благодаря работе региона и КНР удалось восстановить массовые поставки овощей на прилавки торговых сетей.
"Помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России мы продолжаем работу в направлении международного сотрудничества с нашими партнерами из Китая. Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года. Вчера, 14 февраля, через Пограничный прошли три фуры, а сегодня, 15 февраля, уже 14 фур", – заявил Шестаков.
Женщина выбирает продукты в магазине
5 февраля, 03:47
Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
Ранее стало известно, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но во вторник власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110016
Обсудить 1
КитайРоссияПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Покупатели в одном из гипермаркетов
Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Флаги США и Китая
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Автомобиль скорой помощи в Японии
В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния