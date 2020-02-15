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Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены
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РИА Новости

Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены

09:08 15.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в МДЦ "Артек"
Дети в МДЦ Артек
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Условия для проведения инклюзивных смен создадут в более чем одной тысяче организаций отдыха для детей в рамках государственной программы "Доступная среда", заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, госпрограмма "Доступная среда" на 2021-2025 годы содержит три подпрограммы. Первая из них нацелена на доступность инвалидам приоритетных объектов в сфере образования, детского отдыха, общественного транспорта и культуры.
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В частности, условия для обучения людей с инвалидностью будут организованы в 350 организациях среднего профессионального образования (10% от общего числа). Специальным оборудованием планируется оснастить до 76% (9,52 тысяч из 12 тысяч) организаций дополнительного образования, что позволит увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования, до 75 %.
"Будут созданы условия для проведения инклюзивных смен в более 1 тысяче организаций детского отдыха, в том числе во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", реабилитационный центр для детей-сирот). Ранее в этом направлении работа почти не велась", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.
Он также отметил, что для решения проблемы, связанной с низкой доступностью общественного транспорта, к 2025 году будет закуплено не менее 675 автобусов, доступных для инвалидов. Доля адаптированного транспорта вырастет с 14,1 % на конец 2018 года до 23,8 % к 2025 году. Для активного вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества и развитие их творческого потенциала будет сформирована сеть инклюзивных творческих лабораторий, добавил Котяков.
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Антон КотяковОбщество
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