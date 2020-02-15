Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены

По его словам, госпрограмма "Доступная среда" на 2021-2025 годы содержит три подпрограммы. Первая из них нацелена на доступность инвалидам приоритетных объектов в сфере образования, детского отдыха, общественного транспорта и культуры.

В частности, условия для обучения людей с инвалидностью будут организованы в 350 организациях среднего профессионального образования (10% от общего числа). Специальным оборудованием планируется оснастить до 76% (9,52 тысяч из 12 тысяч) организаций дополнительного образования, что позволит увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования, до 75 %.

"Будут созданы условия для проведения инклюзивных смен в более 1 тысяче организаций детского отдыха, в том числе во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", реабилитационный центр для детей-сирот). Ранее в этом направлении работа почти не велась", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что для решения проблемы, связанной с низкой доступностью общественного транспорта, к 2025 году будет закуплено не менее 675 автобусов, доступных для инвалидов. Доля адаптированного транспорта вырастет с 14,1 % на конец 2018 года до 23,8 % к 2025 году. Для активного вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества и развитие их творческого потенциала будет сформирована сеть инклюзивных творческих лабораторий, добавил Котяков.