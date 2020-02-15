Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В рамках государственной программы "Доступная среда" будет введена обязательная маркировка средств реабилитации для людей с инвалидностью, В рамках государственной программы "Доступная среда" будет введена обязательная маркировка средств реабилитации для людей с инвалидностью, Минтруд также синхронизирует с Минюстом работу по законопроекту о "распределенной опеке", заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

По его словам, госпрограмма "Доступная среда" на 2021-2025 годы содержит три подпрограммы. Вторая подпрограмма направлена на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а третья посвящена совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы.

"Для повышения качества технических средств реабилитации будет внедрена обязательная маркировка средств реабилитации, а также актуализированы соответствующие национальные стандарты. Кроме того, будет внедрен дополнительный механизм обеспечения инвалидов средствами реабилитации на основе электронного сертификата", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в рамках госпрограммы до 2025 года планируется отработать модели жизнеустройства и сопровождения инвалидов, включая альтернативные формы их размещения. Минтруд также синхронизирует работу с Минюстом в рамках законопроекта о так называемой "распределенной опеке".