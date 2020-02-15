Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять фармацевтических компаний США работают над созданием вакцины от нового типа коронавируса в проекте, по масштабам сопоставимом с Манхэттенским проектом по созданию ядерного оружия, сообщил в интервью телеканалу Fox Business советник Белого дома по торговле Питер Наварро.
В четверг стало известно о пятнадцатом случае заражения коронавирусом в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя. Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.
"Пять крупных компаний здесь в США работают в масштабном проекте, сопоставимом с Манхэттенским, чтобы создать вакцину. Мы надеемся, что к ноябрю у нас будет 150 миллионов доз вакцины", - заявил Наварро, отвечая на вопрос ведущего о мерах США по противодействию коронавирусу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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