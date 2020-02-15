Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T08:54+0300
https://ria.ru/20200215/1564811209.html
Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282967_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4c3b2e4042408b15b39951dc85d7ea4d.jpg
РИА Новости

Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса

08:54 15.02.2020
753
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять фармацевтических компаний США работают над созданием вакцины от нового типа коронавируса в проекте, по масштабам сопоставимом с Манхэттенским проектом по созданию ядерного оружия, сообщил в интервью телеканалу Fox Business советник Белого дома по торговле Питер Наварро.
В четверг стало известно о пятнадцатом случае заражения коронавирусом в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя. Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.
Геннадий Онищенко
Вчера, 13:50
Онищенко оценил актуальность создания вакцины от коронавируса
"Пять крупных компаний здесь в США работают в масштабном проекте, сопоставимом с Манхэттенским, чтобы создать вакцину. Мы надеемся, что к ноябрю у нас будет 150 миллионов доз вакцины", - заявил Наварро, отвечая на вопрос ведущего о мерах США по противодействию коронавирусу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
110003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейский
МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Круизный лайнер Westerdam
Первая группа россиян с лайнера Westerdam вылетает из Камбоджи
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Эйфелева башня в Париже
Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов
Смартфон
В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния