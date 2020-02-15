Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса

"Пять крупных компаний здесь в США работают в масштабном проекте, сопоставимом с Манхэттенским, чтобы создать вакцину. Мы надеемся, что к ноябрю у нас будет 150 миллионов доз вакцины", - заявил Наварро, отвечая на вопрос ведущего о мерах США по противодействию коронавирусу.