Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.
"У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается", — пояснила актриса.
Конкретную сумму она называть не стала, но отметила, что вся пенсия "идет на книжку, а потом на отпуск".
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает, "20 с лишним", телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Вчера, 01:59Лещенко назвал размер своей пенсии