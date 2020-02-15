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2020-02-15T08:55+0300
https://ria.ru/20200215/1564811182.html
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
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РИА Новости

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

08:54 15.02.2020 (обновлено: 08:55 15.02.2020)
40163
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.

"У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается", — пояснила актриса.

Конкретную сумму она называть не стала, но отметила, что вся пенсия "идет на книжку, а потом на отпуск".
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает, "20 с лишним", телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Лев Лещенко
Вчера, 01:59
Лещенко назвал размер своей пенсии
891274443
Обсудить 12
РоссияпенсииАлиса ФрейндлихОбщество
Популярные комментарии
Честно говоря уже надоело. Спросите по стране у обычных людей, врачей, спасателей, водителей и т.п. какая у них пенсия и как они пашут, чтобы её заработать. У нас в стране самые уставшие и обиженные по ходу дела, это чиновники и артисты.
15 февраля, 09:49
Юрий Зиныч
1810002
Пусть лучше скажут, сколько они за свою длинную творческую жизнь уходили от налогов, получая гонорары от "левых" концертов! Многим из них пенсии можно было бы ине платить при таких доходах. Вспомните суммы, которые недавно "делили" Петросян и Степаненко при разводе! Шла речь даже не о миллионах в наличии, а - миллиардах (в рублях). Я не упрекаю и не завидую - на здоровье! Они - талантливые люди, но только не надо озвучивать свои "микронные пенсии". Лучше вспомните о своих элитных квартирах и дачных особняках-дворцах! А у некоторых еще и бизнес есть совсем другой - материальный. К примеру, Лещенко сам рассказывал по ТВ о своём древообрабатывающем заводе! А Пугачиха вообще с 90-х уже" барыгой" заделалась! На здоровье! Только ныть не надо о ваших пенсии, живя во дворцах! Людей за идиотов держут!
15 февраля, 09:52
zavval
1901000
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