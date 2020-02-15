Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

"У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается", — пояснила актриса.

Конкретную сумму она называть не стала, но отметила, что вся пенсия "идет на книжку, а потом на отпуск".