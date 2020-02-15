МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге

"Некоторые иностранные силы опасаются, что хаос в Гонконге прекратится, они всеми силами пытаются создать беспорядок в Гонконге, а затем повлиять и даже вмешаться в развитие Китая в целом. Ради этого они не останавливаются ни перед чем, многократно вызывали насилие на улицах, что привело к серьезному ущербу для верховенства права в Гонконге, но это временное явление и не может продолжаться долго", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.