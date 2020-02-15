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МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге
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РИА Новости

МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге

08:35 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Внешние силы пытаются поддерживать хаос в Гонконге, чтобы таким образом повлиять на развитие Китая в целом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Некоторые иностранные силы опасаются, что хаос в Гонконге прекратится, они всеми силами пытаются создать беспорядок в Гонконге, а затем повлиять и даже вмешаться в развитие Китая в целом. Ради этого они не останавливаются ни перед чем, многократно вызывали насилие на улицах, что привело к серьезному ущербу для верховенства права в Гонконге, но это временное явление и не может продолжаться долго", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
Акция протеста в Гонконге
08:09
Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями
При этом, по его словам, усилиями самих жителей Гонконга и при поддержке центрального правительства Китая в городе вскоре будут восстановлена стабильность и верховенство закона, а экономические связи между материком и Гонконгом в свою очередь станут более тесными.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
Протесты в Гонконге
26 января, 19:03
Жители Гонконга вышли на протест против карантина
2011201
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Ван И (политик)МИД КНРГонконгКитайВ мире
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