МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге

"Некоторые иностранные силы опасаются, что хаос в Гонконге прекратится, они всеми силами пытаются создать беспорядок в Гонконге, а затем повлиять и даже вмешаться в развитие Китая в целом. Ради этого они не останавливаются ни перед чем, многократно вызывали насилие на улицах, что привело к серьезному ущербу для верховенства права в Гонконге, но это временное явление и не может продолжаться долго", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
При этом, по его словам, усилиями самих жителей Гонконга и при поддержке центрального правительства Китая в городе вскоре будут восстановлена стабильность и верховенство закона, а экономические связи между материком и Гонконгом в свою очередь станут более тесными.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
26 января, 19:03Жители Гонконга вышли на протест против карантина