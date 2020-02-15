Первая группа россиян с лайнера Westerdam вылетает из Камбоджи

Ранее сообщалось, что пассажиры Westerdam, которому ранее отказали в заходе в ряд портов из-за опасений в связи с коронавирусом, начали высаживаться в Камбодже. Камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле после того, как ни у кого из 20 человек с борта лайнера, которых проверяли на коронавирус, не нашли инфекции.