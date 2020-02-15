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Первая группа россиян с лайнера Westerdam вылетает из Камбоджи
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РИА Новости

Первая группа россиян с лайнера Westerdam вылетает из Камбоджи

08:31 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam
Круизный лайнер Westerdam
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Westerdam. Архивное фото
БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Семеро россиян, находившиеся на борту круизного судна Westerdam в Камбодже, покинули лайнер и в субботу должны вылететь в Россию через Бангкок, сообщили в субботу РИА Новости в посольстве РФ в Камбодже.
Судно прибыло 13 февраля в камбоджийский порт Сиануквиль после отказа в заходе в порты пяти стран из-за опасений, связанных с коронавирусом.
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
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Первые трое россиян, вылетающих в Бангкок, уже находятся в аэропорту Пномпеня в сопровождении российских дипломатов, уточнили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что пассажиры Westerdam, которому ранее отказали в заходе в ряд портов из-за опасений в связи с коронавирусом, начали высаживаться в Камбодже. Камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле после того, как ни у кого из 20 человек с борта лайнера, которых проверяли на коронавирус, не нашли инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаБангкокКитайКамбоджаРоссияВ мире
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