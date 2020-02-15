Первая группа россиян с лайнера Westerdam вылетает из Камбоджи

Судно прибыло 13 февраля в камбоджийский порт Сиануквиль после отказа в заходе в порты пяти стран из-за опасений, связанных с коронавирусом.
Первые трое россиян, вылетающих в Бангкок, уже находятся в аэропорту Пномпеня в сопровождении российских дипломатов, уточнили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что пассажиры Westerdam, которому ранее отказали в заходе в ряд портов из-за опасений в связи с коронавирусом, начали высаживаться в Камбодже. Камбоджийские власти разрешили высадку пассажиров в Сиануквиле после того, как ни у кого из 20 человек с борта лайнера, которых проверяли на коронавирус, не нашли инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса