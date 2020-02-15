Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями

"В настоящее время некоторые молодые люди в Гонконге, оказавшиеся под влиянием внешних сил, подняли иностранные флаги, мечтают стать гражданами некоторых стран, призывают иностранные государства на помощь. Они предали своих предков, забыли свою национальную идентичность китайцев, и это позорно", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что "такие люди не могут представлять большинство гонконгских соотечественников".
Глава МИД Китая подчеркнул, что Гонконг является неотъемлемой частью КНР и принцип "одна страна, две системы" непоколебим.
25 ноября 2019, 17:31Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге