Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями

"В настоящее время некоторые молодые люди в Гонконге, оказавшиеся под влиянием внешних сил, подняли иностранные флаги, мечтают стать гражданами некоторых стран, призывают иностранные государства на помощь. Они предали своих предков, забыли свою национальную идентичность китайцев, и это позорно", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.