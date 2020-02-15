Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T08:10+0300
https://ria.ru/20200215/1564810554.html
Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями

08:09 15.02.2020 (обновлено: 08:10 15.02.2020)
914
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Жители Гонконга, которые выходят на улицы города под иностранными флагами и призывают на помощь другие страны, предали своих предков и забыли свою национальную идентичность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"В настоящее время некоторые молодые люди в Гонконге, оказавшиеся под влиянием внешних сил, подняли иностранные флаги, мечтают стать гражданами некоторых стран, призывают иностранные государства на помощь. Они предали своих предков, забыли свою национальную идентичность китайцев, и это позорно", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что "такие люди не могут представлять большинство гонконгских соотечественников".
Глава МИД Китая подчеркнул, что Гонконг является неотъемлемой частью КНР и принцип "одна страна, две системы" непоколебим.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
25 ноября 2019, 17:31
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
8033101
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеВан И (политик)МИД КНРГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Флаги США и Китая
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
Макет двигателя РД-180
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
Американские военнослужащие в иракском городе Мосул
США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае
Дезинфекция улицы в Пекине
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Здание посольства России в Канаде
В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД КНР прокомментировал отношениях с США
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Пассажиропоток в Китае снизился почти вдвое из-за коронавируса
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России
В лаборатории
Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния