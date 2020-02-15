Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T07:54+0300
https://ria.ru/20200215/1564810405.html
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774765_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3fd12d97f5a56501fb0251939e669ca.jpg
РИА Новости

ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса

07:54 15.02.2020
526
© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
"С самого начала вспышки заболевания Народный банк Китая неукоснительно выполнял важные поручения председателя КНР Си Цзиньпина, и в соответствии с планом рабочей группы ЦК КПК по реагированию на эпидемическую ситуацию, рассматривает в качестве одной из важнейших политических задач реализацию мер по профилактике и борьбе с распространением заболевания и возобновлению производства", - заявил Фань Ифэй.
По его словам, банк "в сотрудничестве с различными ведомствами представил целый ряд мер для всесторонней поддержки усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, а также для возобновления предприятиями производства".
"В данный момент борьба со вспышкой заболевания вступила в решающую стадию, Народный банк Китая непременно должен оправдать надежды и доверие партии и народа, осуществить все стратегические решения, предусмотренные планом ЦК КПК, обеспечить реализацию всех 30 пунктов в рамках мер оказания финансовой поддержки усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, оказать необходимую помощь предприятиям в возобновлении производства", - указал чиновник.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
04:30
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
По его словам, все это необходимо для обеспечение планомерного развития китайской экономики и сведению к минимуму влияния на нее вспышки заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
07:02
В КНР рассказали, как коронавирус влияет на торговую сделку с США
200100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаНародный банк КитаяКитайВ мире
Рекомендуем
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
В лаборатории
Пять американских фармкомпаний работают над вакциной от коронавируса
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
Лента новостейМолния