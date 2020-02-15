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Бросившему детей в аэропорту отцу хотят ограничить родительские права
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РИА Новости

Бросившему детей в аэропорту отцу хотят ограничить родительские права

07:50 15.02.2020
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© Фото : СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения
© Фото : СК РФ
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения
ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, который оставил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево и в субботу был арестован в Хабаровске по делу о краже денег, сообщила на заседании суда прокурор Александра Петрова.
Ранее сообщалось, что в конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже.
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
06:11
Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
В четверг стало известно о задержании Гаврилова в Хабаровске. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждены два уголовных дела: по статье "Оставление в опасности", а также по статьям "Истязание" и "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в не знакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.
В субботу суд Центрального района Хабаровска арестовал Гаврилова до 13 апреля по уголовному делу об истязании и краже. На суде рассматривался только вопрос о краже. Дело об оставлении детей в опасности является отдельным уголовным делом, по нему Гаврилов имеет обязательство о явке.
"Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах", - сказала Петрова.
Виктор Гаврилов во время допроса в Следственном комитете. Стоп-кадр видео
05:01
Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
В свою очередь Гаврилов заявил, что оснований для ограничения его в родительских правах нет. Он подчеркнул, что его "не в чем ограничивать", а свой поступок объяснил тем, что сделал это "во благо детей". По словам Гаврилова, он ставил детей в "безопасном месте" и был "полностью уверен в их безопасности", а если бы он взял их с собой, "они бы голодали".
Мужчина также обвинил свою бывшую супругу в краже денег и угрозе жизням детей, подчеркнув, что мать детей несколько раз была в розыске. По словам Гаврилова, мать мальчиков сдала их в "детский дом и сбежала".
"Никто не знал, что она живет в Комсомольске-на-Амуре. В ее новой семье даже не знали, что у нее есть двое детей", - рассказал мужчина, заявив, что никогда не бил свою бывшую жену.
Ранее сообщалось, что детей сначала передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, а затем матери. У женщины сейчас новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы контролировать эту семью.
Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок. Кадры СК РФ
28 января, 14:39
Отец оставленных в Шереметьево детей попросил у них прощения
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКомсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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