Бросившему детей в аэропорту отцу хотят ограничить родительские права

ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Хабаровского края намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, который оставил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево и в субботу был арестован в Хабаровске по делу о краже денег, сообщила на заседании суда прокурор Александра Петрова.

Ранее сообщалось, что в конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже.

В четверг стало известно о задержании Гаврилова в Хабаровске. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждены два уголовных дела: по статье "Оставление в опасности", а также по статьям "Истязание" и "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в не знакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

В субботу суд Центрального района Хабаровска арестовал Гаврилова до 13 апреля по уголовному делу об истязании и краже. На суде рассматривался только вопрос о краже. Дело об оставлении детей в опасности является отдельным уголовным делом, по нему Гаврилов имеет обязательство о явке.

"Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах", - сказала Петрова.

В свою очередь Гаврилов заявил, что оснований для ограничения его в родительских правах нет. Он подчеркнул, что его "не в чем ограничивать", а свой поступок объяснил тем, что сделал это "во благо детей". По словам Гаврилова, он ставил детей в "безопасном месте" и был "полностью уверен в их безопасности", а если бы он взял их с собой, "они бы голодали".

Мужчина также обвинил свою бывшую супругу в краже денег и угрозе жизням детей, подчеркнув, что мать детей несколько раз была в розыске. По словам Гаврилова, мать мальчиков сдала их в "детский дом и сбежала".

"Никто не знал, что она живет в Комсомольске-на-Амуре. В ее новой семье даже не знали, что у нее есть двое детей", - рассказал мужчина, заявив, что никогда не бил свою бывшую жену.