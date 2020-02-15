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В ДВФУ последнего студента из Китая выписали после карантина
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РИА Новости

В ДВФУ последнего студента из Китая выписали после карантина

07:15 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Последнего студента из Китая, который учится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке, выписали из карантинного корпуса, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.
Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора из Китая.
"Сегодня выписали последнего студента. Всего в карантинном корпусе университета было 12 граждан КНР", - сообщил Олег Пак.
Он добавил, что все прошедшие карантин чувствуют себя хорошо.
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Собеседник отметил, что на 14-дневном карантине были граждане КНР, которые успели въехать на территорию России с 29 по 31 января, когда граница была ещё открыта. В настоящий момент карантинный корпус ДВФУ пуст.
Ранее сообщалось, что каникулы у китайских студентов продлены до 1 марта. Прибывшие будут поступать на карантин.
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Распространение нового коронавирусаДальневосточный федеральный университетКитайВладивостокРоссияОбщество
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