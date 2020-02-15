В ДВФУ последнего студента из Китая выписали после карантина

Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора из Китая.
"Сегодня выписали последнего студента. Всего в карантинном корпусе университета было 12 граждан КНР", - сообщил Олег Пак.
Он добавил, что все прошедшие карантин чувствуют себя хорошо.
Собеседник отметил, что на 14-дневном карантине были граждане КНР, которые успели въехать на территорию России с 29 по 31 января, когда граница была ещё открыта. В настоящий момент карантинный корпус ДВФУ пуст.
Ранее сообщалось, что каникулы у китайских студентов продлены до 1 марта. Прибывшие будут поступать на карантин.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Официальным названием нового коронавируса из Китая, как заявил гендиректор ВОЗ, стало Covid-2019.
К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1523 человека, число подтвержденных случаев заражения у 66 492, излечившихся - 8096.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса