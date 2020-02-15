В ДВФУ последнего студента из Китая выписали после карантина

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Последнего студента из Последнего студента из Китая , который учится в Дальневосточном федеральном университете ( ДВФУ ) во Владивостоке, выписали из карантинного корпуса, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом . Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора из Китая.

"Сегодня выписали последнего студента. Всего в карантинном корпусе университета было 12 граждан КНР", - сообщил Олег Пак.

Он добавил, что все прошедшие карантин чувствуют себя хорошо.

Собеседник отметил, что на 14-дневном карантине были граждане КНР, которые успели въехать на территорию России с 29 по 31 января, когда граница была ещё открыта. В настоящий момент карантинный корпус ДВФУ пуст.

Ранее сообщалось, что каникулы у китайских студентов продлены до 1 марта. Прибывшие будут поступать на карантин.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Официальным названием нового коронавируса из Китая, как заявил гендиректор ВОЗ, стало Covid-2019.