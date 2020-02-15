Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T07:10+0300
https://ria.ru/20200215/1564809938.html
Временную главу Боливии пригласили на инаугурацию президента Уругвая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:105:3179:1894_1036x0_80_0_0_26ef34310c78aee81b5554f46f76bf67.jpg
РИА Новости

Временную главу Боливии пригласили на инаугурацию президента Уругвая

07:10 15.02.2020
279
© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Уругвай пригласил на инаугурацию президента 1 марта временную главу Боливии Жанин Аньес, главы Венесуэлы, Кубы и Никарагуа приглашены не были, сообщает Montevideo Portal со ссылкой на будущего главу МИД Эрнесто Талви.
"В Боливии произошли институциональные изменения, в результате которых сформировалось временное правительство, объявившее проведение демократических выборов 3 мая с международными наблюдателями, это признал ЕС, это признаем и мы", - приводит слова министра портал.
При этом он добавил, что новое правительство решило не приглашать президентов Кубы, Венесуэлы и Никарагуа из-за нарушения прав человека в этих странах.
Ранее избранный президент Уругвая Луис Лакалье Поу в интервью изданию Pais заявлял, что Уругвай изменит позицию в отношении действующей власти в Венесуэле и пересмотрит участие страны в "Механизме Монтевидео".
В Уругвае в конце ноября прошли президентские выборы, в которых победу одержал кандидат из правоцентристской Национальной партии Луис Лакалье Поу. Он вступит в должность 1 марта.
000000
Обсудить 0
Луис ЛакальеЖанин АньесКубаНикарагуаВенесуэлаБоливияВ мире
Рекомендуем
Глава МИД КНР Ван И
Пекин надеется на скорейшее соглашение КНДР и США по урегулированию
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В ДВФУ последнего студента из Китая выписали после карантина
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Брюссель
В Брюсселе ежегодное шоу света посвятили проблемам экологии
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Ван И назвал выходящих на улицы Гонконга с чужими флагами предателями
Дети в МДЦ Артек
Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД КНР прокомментировал отношениях с США
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Сотрудник пожарной службы
В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков
Дезинфекция улицы в Пекине
В КНР рассказали, как коронавирус влияет на торговую сделку с США
Дезинфекция улицы в Пекине
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индия призвала Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
МИД Китая обвинил внешние силы в организации беспорядков в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
Лента новостейМолния