Временную главу Боливии пригласили на инаугурацию президента Уругвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Уругвай пригласил на инаугурацию президента 1 марта временную главу Боливии Жанин Аньес, главы Венесуэлы, Кубы и Никарагуа приглашены не были, сообщает Montevideo Portal со ссылкой на будущего главу МИД Эрнесто Талви.
"В Боливии произошли институциональные изменения, в результате которых сформировалось временное правительство, объявившее проведение демократических выборов 3 мая с международными наблюдателями, это признал ЕС, это признаем и мы", - приводит слова министра портал.
При этом он добавил, что новое правительство решило не приглашать президентов Кубы, Венесуэлы и Никарагуа из-за нарушения прав человека в этих странах.
Ранее избранный президент Уругвая Луис Лакалье Поу в интервью изданию Pais заявлял, что Уругвай изменит позицию в отношении действующей власти в Венесуэле и пересмотрит участие страны в "Механизме Монтевидео".
В Уругвае в конце ноября прошли президентские выборы, в которых победу одержал кандидат из правоцентристской Национальной партии Луис Лакалье Поу. Он вступит в должность 1 марта.