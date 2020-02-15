Пекин надеется на скорейшее соглашение КНДР и США по урегулированию

"Мы не можем допустить, чтобы с таким трудом достигнутая разрядка ситуации (на Корейском полуострове) вновь была утрачена, точно так же не можем позволить "окну мира" захлопнуться", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.