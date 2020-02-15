Пекин надеется на скорейшее соглашение КНДР и США по урегулированию

"Мы не можем допустить, чтобы с таким трудом достигнутая разрядка ситуации (на Корейском полуострове) вновь была утрачена, точно так же не можем позволить "окну мира" захлопнуться", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
По его словам, "суть ядерной проблемы Корейского полуострова не в том, есть ли или нет терпение у Китая, а в том, готовы ли США и КНДР двигаться навстречу друг другу".
"Позиция Китая по этой проблеме неизменна и ясна, мы выступаем за достижение денуклеаризации Корейского полуострова путем диалога, одновременно необходимо поддерживать мир и стабильность на полуострове, и в процессе урегулирования обязательно учитывать обоснованные и закономерные озабоченности северокорейской стороны", - отметил он.
"Мы надеемся, что США и КНДР смогут в кратчайшие сроки прийти к соглашению по дорожной карте (урегулирования на полуострове), китайская сторона в свою очередь готова продолжить играть в этой связи конструктивную роль", - подчеркнул Ван И.